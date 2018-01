Strongest ganha e elimina o Quilmes O The Strongest (BOL) ganhou do Quilmes (ARG) por 2 a 1 na noite desta quinta-feira,pelo Grupo 3 da Copa Libertadores, em sua casa, e com isso está na briga por uma vaga na próxima fase da competição. Os gols do jogo foram de Tufiño e Desábato (contra), para o time boliviano, e Alayes, para para o Quilmes. Agora o The Strongest soma cinco pontos, ficando na terceira posição. A chance existe porque o Universidad de Chile tem oito pontos. O líder é o São Paulo, com nove, já classificado para a próxima fase. O time argentino está eliminado, pois soma só quatro pontos. Na última rodada o time boliviano joga pela vitória contra o São Paulo, no Brasil, e o Universidad de Chile por um empate contra o Quilmes, na Argentina. Confira a classificação, os resultados e as próximas rodadas da Copa Libertadores 2005.