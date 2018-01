Strongest goleia River na Libertadores O Strongest da Bolívia surpreendeu na rodada desta quinta-feira da Libertadores e goleou o River Plate por 4 a 1, se vingando do 5 a 1 levado do time argentino no jogo de ida. Com este resultado, a equipe boliviana saiu da lanterna do grupo 5 e alcançou o Guarani do Paraguai, com quatro pontos. O River perdeu a oportunidade de se isolar na liderança e divide a posição com o Nacional do Equador, que tem os mesmos seis pontos mas tem um jogo a menos. Os gols do Strongest foram marcados por Richard Rojas, Doyle Vaca e Líder Paz. Houve divergência na atribuição do último gol a Paz, já que Cristian Ledesma, do River, tocou na bola antes de ela entrar no gol. Cavenaghi fez o gol do time argentino.