Sttutgart empata e dá adeus ao título Um empate por 1 a 1 em casa diante do Bochum, neste domingo, sepultou as chances do Sttutgart brigar pelo título do Campeonato Alemão. A equipe segue em terceiro com 61 pontos, dez a menos que o virtual campeão Werder Bremen. A 31ª rodada foi completada por Schalke 04 3 x 1 Hertha Berlim.