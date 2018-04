Stuttgart anuncia novo técnico após se livrar do rebaixamento na Alemanha

Por meio de nota oficial, o Stuttgart revelou que Zorniger assinou contrato para comandar o time por três anos, depois de já ter trabalhado como assistente no clube em 2009 durante uma rápida passagem pelo time, naquela que foi a sua única experiência até aqui na primeira divisão do futebol alemão.

Zorniger esteve no comando do Leipzig, da segunda divisão nacional, de 2012 até a sua demissão do cargo, em fevereiro. Já Stevens, antecessor do novo treinador da equipe, havia assumido o Stuttgart em novembro e conseguiu fazer a equipe se salvar do rebaixamento com o triunfo deste sábado, que mandou o lanterna Paderborn de volta para o segundo escalão da Bundesliga.

Com a vitória deste sábado, o Stuttgart terminou esta edição do Campeonato Alemão na 14ª posição, com 37 pontos, apenas dois à frente do Hamburgo, que fechou a competição encabeçando a zona de descenso da tabela.