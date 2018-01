Stuttgart assume 2º lugar na Alemanha Com um gol de Ioan Ganea, de pênalti, aos 45 minutos do segundo tempo, o Stuttgart derrotou, neste sábado, o Energie Cottbus, por 3 a 2, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Alemão. Com este resultado, o Stuttgart assumiu o segundo lugar, com 49 pontos, contra 47 do Borussia Dortmund, terceiro colocado, que perdeu, em casa, para o Werder Bremen, por 2 a 1. O gol da vitória foi marcado Paul Stalteri, com um bonito chute do meio-de-campo. O Bayern de Munique empatou, fora de casa, com o Hannover, por 2 a 2, e segue tranqüilo na liderança, com 63 pontos. Confira os demais resultados da rodada deste sábado: Bochum 1 x 1 Kaiserslautern, Nuremberg 0 x 0 Schalke, Hamburger 1 x 0 Arminia Bielefeld, Bayer Leverkusen 4 x 1 Hertha Berlin. Hansa Rostock x Wolfsburg e 1860 Munique x Moenchengladbach completam a rodada neste domingo.