Stuttgart contrata o lateral italiano Molinaro

O Stuttgart explicou que para a contratação ser oficializada é preciso apenas que o defensor de 26 anos seja aprovado nos exames médicos. "Eu estou ansioso para jogar o Campeonato Alemão", disse Molinaro.

Novo técnico do Stuttgart, Christian Gross tem a missão de afastar o time, que está apenas na 15ª colocação, da zona do rebaixamento. Molinaro revelou otimismo para a meta. "O time é melhor do que a sua atual posição na tabela", analisou.