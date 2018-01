Stuttgart defende liderança na Alemanha O Stuttgart, líder invicto do Campeonato Alemão com 17 pontos, é favorito ao receber o Colônia, lanterna com 3, neste sábado, na abertura da 8ª rodada. O Bayern Munique, em 4º lugar com 14, hospeda o Hertha Berlin. Demais partidas deste sábado: Hannover x Schalke04, Eintracht x Borussia Dortmund, Hamburgo x Borussia M?dbach, Bochum x Kaiserslautern, Friburg x Munique 1860. E no domingo, jogam Werder x Wolfsburg e Leverkusen x Hansa Hostock.