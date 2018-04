Stuttgart derrota o Wolfsburg por 3 a 1 no Alemão

O Wolfsburg segue decepcionando no Campeonato Alemão. Neste sábado, a equipe dos brasileiros Grafite e Josué perdeu para o Stuttgart por 3 a 1, fora de casa, e segue cada vez mais distante do bicampeonato da Bundesliga.

Com o resultado, o Wolfsburg segue com 24 pontos na nona colocação, a 14 pontos do líder Bayer Leverkusen. Já o Stuttgart foi a 19, subiu para a 12.ª colocação e se distanciou da zona de rebaixamento.

Mesmo sem poder contar com o brasileiro Elson, lesionado, o Stuttgart foi melhor desde o início. O primeiro gol foi marcado por Roberto Hilbert aos 28 minutos da etapa inicial. Aos 13 do segundo tempo, Pavel Pogrebnyak ampliou. O Wolfsburg ainda tentou reagir com Dzeko aos 20, mas Timo Gebhart definiu a vitória já no final da partida.

