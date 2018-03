Stuttgart e Bochum vencem no Alemão O Stuttgart derrotou neste domingo o Munich 1860 por 2 a 0 e segue apenas três pontos atrás do vice-líder Bayern. Com a vitória, a equipe somou 46 pontos e manteve a terceira colocação no Campeonato Alemão. O líder é o Werder Bremen, com 58 pontos. Em outro jogo de hoje, o Bochum bateu o Borussia Moenchengladbach por 1 a 0 e aparece em quarto na classificação.