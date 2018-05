Stuttgart empata com Mainz; Wolfsburg perde em casa

O ex-goleiro da seleção alemã Jens Lehmann foi expulso a três minutos do final depois de bloquear a bola e empurrar o atacante Aristide Bance, do Mainz, sem razão aparente, causando um pênalti que Eugen Polanski conferiu.

Pavel Pogrebnyak, do Stuttgart, abriu o placar com um gol de joelho aproveitando um cruzamento de Arthur Boka aos 11 minutos.

O Stuttgart, que se classificou nas eliminatórias da Liga dos Campeões, está na 15 colocação com 13 pontos.

O Bayer Leverkusen lidera a competição com 32 pontos, com o Schalke 04 em segundo um ponto atrás.

O Stuttgart parecia a caminho de sua primeira vitória na liga alemã desde setembro e sua terceira na atual temporada quando Pogrebnyak inaugurou o escore.

O novo técnico Christian Gross, que assumiu na semana passada e viu sua equipe se classificar para a Liga dos Campeões em sua primeira partida no comando, mostrou satisfação vendo o Stuttgart dominar e desperdiçar uma oportunidade de fazer o segundo gol graças a Ciprian Marica.

O Mainz lutou e chegou perto no segundo tempo, quando Florian Heller chutou uma bola baixa, mas nenhum dos atacantes estava a postos.

A três minutos do apito a partida virou do avesso: o temperamental Lehman, multado durante a semana por comentários na imprensa dirigidos aos torcedores do Stuttgart, empurrou o atacante de Burkina Faso após bloquear a bola.

Polanski mandou o goleiro reserva Sven Ulreich para o lado errado e conseguiu um ponto para o Mainz, que subiu para oitavo com 24 pontos.

O Dortmund, auxiliado por dois gols do argentino Lucas Barrios, derrotou o campeão Wolfsburg por 3 x 1 e subiu para a sexta colocação com 27 pontos. O Wolfsburg está em nono com 23 pontos.

(Reportagem de Karolos Grohmann)