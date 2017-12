Stuttgart empata e lidera campeonato alemão Jogando na casa do adversário, o Stuttgart empatou por 0 a 0 neste sábado, e se manteve na liderança do campeonato alemão, com 34 pontos ganhos. O líder foi beneficiado pelo empate ( 1 a 1) do Werder Bremen com o Hamburgo. O Werde Bremen continua ns segunda colocação, com dois pontos atrás a menos. O Bayer Leverkusen também empatou. Terceiro colocado na classificaçao geral, com 31 pontos, ficou no 2 a 2 com o Munich 1860. Veja os resultados deste sábado do Campeonato Alemão, na abertura da 14ª rodada. Hanover 3 x 0 Freiburg; Eintracht Frankfurt 3 x 2 Wolfsburg, Borussia Moenchengladbach 2 x 1 Kaiserslautern, Bayer Leverkusen 2 x 2 Munich 1860, Bayern Munich 2 x 2 Colônia, Hamburgo 1 x 1 Werder Bremen e Bochum 0 x 0 Stuttgart. A rodada será completada neste domingo com mais dois jogos: Hertha Berlim x Schalke 04 e Hansa Rostock x Borussia Dortmund.