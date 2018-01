Stuttgart empata e perde chance de escapar da zona do rebaixamento

Os visitantes tiveram boas chances de balançar as redes no primeiro tempo. Aos 26, Alexandru Maxim finalizou com perigo, mas parou na defesa do goleiro Lorius Karius. Seis minutos depois, Timo Warner mandou para as redes. Porém, o lance foi anulado por impedimento.

No segundo tempo, o Mainz respondeu no ataque e também criou boas oportunidades. O goleiro Przemyslaw Tyton precisou trabalhar em lances de Daniel Brosinski e Yoshinori Muto. Mas as duas equipes tiveram que se contentar com o empate e somente um ponto na tabela do Alemão.

Com seu quinto jogo sem vitória, o Stuttgart chegou aos 12 pontos e segue na 17ª e penúltima colocação da tabela, à frente apenas do Hoffenheim. O Mainz alcançou a provisória sexta colocação, com o dobro de pontos do rival desta sexta.

ESPANHOL - Enquanto o Alemão abriu a 16ª rodada, o Campeonato Espanhol inaugurou nesta sexta a 15ª. E também contou com um empate. Getafe e Real Sociedad ficaram no 1 a 1, com gols somente no segundo tempo. Pablo Sarabia abriu o placar para o time da casa e Imanol Agirretxe empatou para o Real Sociedad.

O resultado manteve os dois times na parte interior da tabela. O Real Sociedad ocupa o 13º lugar, com 16 pontos, enquanto o Getafe é o 15º, com 15 pontos.