Stuttgart fica no 0 a 0 com o Hertha e segue na lanterna do Alemão

O Stuttgart segue seu calvário no Campeonato Alemão e a cada partida se aproxima do rebaixamento. Nesta sexta-feira, na abertura da 24.ª rodada, a equipe recebeu o Hertha Berlin e não passou de um empate por 0 a 0, resultado que a mantém na lanterna da competição.

Com o empate, o Stuttgart chegou aos 20 pontos, dois atrás do penúltimo Freiburg e quatro atrás do Hamburgo, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, a equipe duela com o Bayer Leverkusen, sexta-feira que vem, fora de casa. Já o Hertha chegou aos 25 pontos, na 14.ª posição, também lutando contra o descenso. No sábado que vem, dia 14, pega o Schalke 04 em casa.

O resultado ainda escancarou a péssima fase do Stuttgart diante de sua torcida. Em 12 partidas em que atuou em casa, um total de 36 pontos em disputa, o Stuttgart conquistou somente seis. Foram oito derrotas, três empates e somente uma vitória.