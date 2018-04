Stuttgart goleia Borussia Dortmund na Alemanha

Com a quarta vitória consecutiva no Campeonato Alemão, o Stuttgart chegou aos 25 pontos, na décima colocação. Já o Borussia Dortmund, que estava há 12 partidas invicto, ocupa a quarta colocação, com 36 pontos, seis atrás do líder Bayern de Munique.

Na partida deste domingo, Santana fez um gol contra aos 14 minutos e colocou o Stuttgart em vantagem. A equipe mandante poderia ter ampliado a sua vantagem aos três minutos da etapa final, mas Marica desperdiçou uma cobrança de pênalti. O Borussia Dortmund reagiu e empatou o jogo aos dez minutos, com Barrios.

O Stuttgart, porém, definiu o triunfo e a goleada com três gols marcados na parte final do segundo tempo. Kuzmanovic, aos 32, Marica, aos 41, e Träsch, aos 44 minutos definiram o triunfo da equipe.