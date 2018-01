Stuttgart goleia e segue na briga Com três gols de Kevin Kuranyi - Ganea fez o outro -, o Stuttgart goleou o Borussia Moenchengladbach por 4 a 0 e chegou aos 39 pontos no Campeonato Alemão. A equipe está agora em terceiro lugar, um ponto atrás do Borussia Dortmund e 11 a menos que o líder Bayern de Munique. Na outra partida deste domingo, o Hertha Berlim ficou no 0 a 0 com o Arminia Bielefeld.