Stuttgart lidera sozinho na Alemanha Com a derrota do Bayer Leverkusen para o Mainz, por 2 a 0, o Stuttgart assumiu a liderança isolada do Campeonato Alemão. Afinal, venceu o Hamburgo por 2 a 0 e chegou aos 10 pontos, depois da disputa da 4ª rodada, neste sábado. O único gol brasileiro na rodada do Alemão foi marcado pelo atacante Ewerthon, ex-Corinthians. Ele fez um e ajudou o Borussia Dortmund a empatar com o Bochum por 2 a 2. Nos outros jogos do dia, Bayern de Munique 1 x 0 Bielefeld, Borussia Moenchengladbach 3 x 1 Werder Bremen, Wolfsburg 3 x 0 Schalke 04 e Nuremberg 0 x 0 Hertha Berlin. Neste domingo, Hanover x Freiburg e Hansa Rostock x Kaiserslautern completam a rodada.