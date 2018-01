Stuttgart vence e assume liderança O Stuttgart venceu neste sábado o Borussia Dortmund por 1 a 0 e garantiu a liderança do Campeonato Alemão ao somar 14 pontos. A equipe foi beneficiada pelo empate do Bayer Leverkusen contra o Bayern Munique por 3 a 3. Nos demais jogos, o Hannover ganhou do Borussia Moenchengladbach por 2 a 0, o Friburgo derrotou o Schalke 04 por 2 a 1, o Werder Bremen bateu o 1860 Munich por 2 a 1, enquanto o Colonia superou o Wolfsburgo por 3 a 2 e Bochum e Hertha Berlim empataram por 2 a 2.