Stuttgart vence e conquista vaga na Liga dos Campeões

Atuando em casa, o Stuttgart começou o jogo de forma alucinante. Em 11 minutos, fez 3 a 0 no placar com gols de Marica, aos 5, Trasch, aos 8, e Pogrebnyak, três minutos depois. O romeno Unirea, que dependia de um empate para se classificar, descontou com um gol de Semedo, aos 2 do segundo tempo.

Ao ficar na terceira posição, o Unirea terá de se conformar com a conquista de uma vaga na Liga Europa, segunda competição mais importante do futebol europeu.

Na outra partida da chave, mesmo com a classificação já assegurada, o Sevilla, dos brasileiros Renato e Luís Fabiano, venceu o Glasgow Rangers por 1 a 0, com um gol de Kanouté, de pênalti, logo aos 8 minutos do primeiro tempo. O resultado garantiu ao time a liderança isolada da chave, com 13 pontos.

Fora de campo, destaque para a presença do ator Tom Cruise e da sua esposa, Katie Holmes, além da atriz Cameron Diaz, no camarote principal do estádio Ramón Sánchez. Convidados pelo presidente do Sevilla, José María del Nido, eles ganharam uma camisa personalizada da equipe espanhola. Cruise está na cidade de Sevilha para as filmagens do filme "Knight & Day".

