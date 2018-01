Stuttgart vence e se aproxima da liderança no Alemão O Stuttgart derrotou neste sábado o Borussia Mönchengladbach, fora de casa, por um 1 a 0, em partida válida pela 31.ª rodada do Campeonato Alemão. Com o resultado, a equipe assumiu a segunda posição, um ponto atrás do Schalke 04, que na sexta foi derrotado pelo Bochum, por 2 a 1. O Werder Bremen, do brasileiro Diego, pode ultrapassar as duas equipes no próximo domingo e chegar a 63 pontos. Para isso, terá de vencer, no domingo, fora de casa, o Arminia Bielefeld, que luta contra o rebaixamento. O gol da equipe do Stuttgart foi marcado por Hilbert, aos 7 minutos do segundo tempo, após receber passe de Hitlzperger e ficar frente a frente com o goleiro do Borussia Mönchengladbach - ele tocou no canto esquerdo. O resultado praticamente rebaixou o Mönchengladbach para a segunda divisão, já que a equipe é a lanterna do campeonato com 25 pontos e faltam apenas três rodadas para o final. Em outro jogo, o Bayern de Munique perdeu a chance de encostar nos líderes ao ser derrotado, em casa, pelo Hamburgo, por 2 a 1. O time de Munique, que ficou com 53 pontos, está mais distante da vaga na Liga dos Campeões, já que apenas os três primeiros se classificam. Em outro jogo, o Nuremberg empatou com o Wolfsburg, por 1 a 1 e ficou mais longe da vaga à Copa da Uefa. Outros resultados: Hertha Berlin 4 x 0 Alemania Aachen, Borussia Dortmund 2 x 0 Frankfurt e Mainz 1 x 2 Hannover.