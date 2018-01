Stuttgart vence e segue na liderança O Stuttgart venceu o 1860 Munique por 3 a 0, neste sábado, e seguiu na liderança do Campeonato Alemão. Soldo, Meira e Hleb foram os autores dos gols da equipe, que agora soma 17 pontos após sete rodadas. Na cola, com 16, vem o Bayer Leverkusen, vencedor do confronto contra o Wolfsburgo por 1 a 0. Nos demais jogos, o Kaiserslautern bateu o Hannover por 1 a 0, o Borussia Moenchengladbach empatou com o Bochum por 2 a 2, o Bayern Munique venceu o Hansa Rostock por 2 a 1, o Werder Bremen goleou o Colonia por 4 a 1 e o Borussia Dortmund derrotou o Friburgo por 1 a 0. Neste domingo, Schalke 04 x Frankfurt e Hertha Berlim x Hamburgo completam a rodada.