Stuttgart vence e sobe para o sexto lugar na Alemanha

O Augsburg, que chegou a empatar a partida com Werner no início da segunda etapa, amarga a última posição na tabela de classificação, com apenas oito pontos e uma vitória em sua volta à primeira divisão alemã. Na próxima rodada, tentará triunfar em casa contra o Wolfsburg. Já o Stuttgart viajará para enfrentar o Werder Bremen.

No outro jogo deste domingo, o Hamburgo deixou a zona de rebaixamento ao ganhar em casa do Hoffenheim por 2 a 0, com um gol do atacante peruano Juan Pablo Guerrero e outro de Jansen. Agora com 13 pontos, o time ocupa a 14.ª colocação e coloca o Nuremberg na área da degola. O Hoffenheim está em nono lugar, com 17 pontos.