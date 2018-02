Stuttgart vence e sobe para terceiro no Campeonato Alemão O Stuttgart se deu bem, nesta terça-feira, na abertura da 19.ª rodada do Campeonato Alemão. Jogando em casa, o time derrotou o Arminia Bielefeld, por 3 a 2, e conseguiu subir para a terceira colocação, agora com 35 pontos. O atacante brasileiro Cacau marcou um para o Stuttgart, mas quem brilhou mesmo foi Gómez com seus dois gols. Eigler e Ahanfouf anotaram para o Arminia, que está em nono com 23 pontos. A subida do Stuttgart foi motivada também por mais um tropeço do Bayern de Munique. Atual bicampeão nacional, o time da Baviera não passou de um empate sem gols contra o Bochum, no Allianz Arena, e caiu para a quarta posição com 34 pontos, cinco atrás dos líderes Werder Bremen e Schalke 04, que jogam nesta quarta contra Bayer Leverkusen (fora) e Alemannia Aachen (casa), respectivamente. Outro 0 a 0 foi o resultado da partida entre Borussia Moenchengladbach e Nuremberg. Na luta para fugir da zona de rebaixamento, o Borussia precisava da vitória e agora permanece na zona de rebaixamento - é o 16.º, com apenas 16 pontos, e pode até ir para a lanterna após os jogos desta quarta. Em Wolfsburg, o time da casa teve que correr atrás e conseguiu o empate contra o Eintracht Frankfurt por 2 a 2. Klimowicz marcou primeiro para o Wolfsburg, que tomou a virada com gols de Thurk e Méier. Hanke salvou a sua equipe da derrota com um gol aos 28 minutos do segundo tempo.