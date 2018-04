Stuttgart vence Freiburg e reage no Campeonato Alemão

O Stuttgart se afastou da zona de rebaixamento e ocupa agora a 11.ª colocação, com 22 pontos. Já o Freiburg segue na beira da zona da degola, com 18 pontos, na 15.ª posição.

O único gol da vitória desta sexta-feira foi anotado pelo romeno Marica, aos 41 minutos do primeiro tempo. O atacante finalizou para as redes da marca do pênalti, após rápida troca de passes do Stuttgart na entrada da área.

Na próxima rodada, o Stuttgart enfrentará o Borussia Dortmund, no domingo que vem, diante de sua torcida. O Freiburg, por sua vez, terá pela frente o líder Bayer Leverkusen, fora de casa, no mesmo dia.