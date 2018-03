Stuttgart vence Friburgo por 1 a 0 O Sttugart manteve a terceira colocação no Campeonato Alemão ao vencer neste domingo o Friburgo por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado por Kevin Kuranyi. Com o resultado, a equipe mantém quatro pontos de vantagem sobre o quarto colocado, Bayer Leverkusen, que tem 49 pontos. O líder é o Werder Bremen com 66. No outro jogo do dia, o Hannover ganhou do Colônia por 1 a 0.