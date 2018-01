Stuttgart vence o Wolfsburg e deixa a zona de rebaixamento do Alemão

O triunfo levou o Stuttgart aos 15 pontos, em 15º lugar no Campeonato Alemão. Já o Wolfsburg tropeçou pelo quarto jogo seguido no torneio e agora caiu para a sexta colocação, com 26 pontos. E o time ainda pode ser ultrapassado na sequência da rodada por Borussia Mönchengladbach e Mainz.

Atuando como visitante, o Wolfsburg abriu o placar do duelo aos 14 minutos, com o gol marcado por Maximilian Arnold. O Stuttgart, porém, conseguiu a virada ainda no primeiro tempo. Didavi empatou o duelo aos 22 e o sérvio Filip Kostic colocou o seu time em vantagem aos 31 minutos.

Logo no início do segundo tempo, aos dois minutos, Didavi marcou o seu segundo gol na partida. O Stuttgart ainda ficou com dez jogadores após a expulsão do bósnio Toni Sunjic, mas ainda assim conseguiu sustentar o placar de 3 a 1, resultado que o tirou da zona de rebaixamento do Campeonato Alemão.