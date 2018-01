Stuttgart vence outra e lidera sozinho Único invicto do Campeonato Alemão, o Stuttgart venceu mais uma e assumiu a liderança isolada. Com a vitória por 1 a 0 sobre o Wolfsburg, neste sábado, a equipe chegou 24 pontos. Mas ainda pode ser ultrapassada pelo Bayer Leverkusen, que tem 22 e joga domingo contra o Borussia Moenchengladbach, no complemento da 10ª rodada. Saíram dois gols brasileiros na rodada deste sábado. O atacante Luizão, ex-Corinthians, garantiu a vitória do Hertha Berlim sobre o Hansa Rostock, por 1 a 0. Já Aílton, ex-Guarani, marcou dois na goleada do Werder Bremen sobre o Freiburg, por 4 a 2. Mas a maior goleada do dia foi do Bayern, que ganhou por 4 a 1 do Kaiserslautern. Deisler fez dois gols e o holandês Makaay marcou os outros dois - Klose descontou. Mesmo assim, a equipe de Munique está em 4º lugar, com 21 pontos, atrás também do Werder Bremen, outro que tem 22. Em outros jogos disputados, Hanover 1 x 1 Munique 1860, Eintracht Frankfurt 2 x 0 Colônia e Hamburgo 2 x 2 Schalke 04. Neste domingo, além de Bayer Leverkusen x Borussia Moenchengladbach, jogam Bochum x Borussia Dortmund.