Stuttgart vira e goleia Munique 1860 O Stuttgart não se abalou ao sair perdendo para o Munique 1860, após o gol de Markus Schroth, e venceu o adversário de virada, neste domingo, por 4 a 1, pela oitava rodada do Campeonato Alemão. O time voltou para o segundo tempo em desvantagem no placar, iniciou a reação com dois gols de Kevin Kuranyi e fechou o marcador com outros dois de Viorel Ganea. Com o resultado, a equipe somou 10 pontos enquanto o Munique permaneceu com 11. No outro jogo da rodada, o Werder Bremen parou na fechada defesa do Rostock e ficou no empate sem gols.