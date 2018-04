Suárez aceita punição dura e não entra com recurso

Em sua página no Facebook, o atacante reconheceu que seu comportamento foi inaceitável. "Gostaria de explicar a todos que decidi aceitar a suspensão, ainda que 10 partidas sem duvida seja uma suspensão muito maior do que as que foram impostas a jogadores que feriram atletas com muito mais gravidade. Reconheço que meu comportamento foi inaceitável dentro de um campo de futebol e não quero dar uma impressão errada às pessoas com uma apelação", escreveu ele.

Suárez foi julgado por "comportamento violento". O árbitro da partida, Kevin Friend, não viu o lance e, por isso, o atacante sequer recebeu cartão amarelo. Mesmo assim, após o confronto, admitiu o erro e chegou a pedir desculpas. O Liverpool também repreendeu o jogador e o multou.

A expectativa do clube e do uruguaio era de que a punição fosse de três partidas de suspensão, mas a FA apontou quarta-feira que "uma suspensão de três jogos era claramente insuficiente e o jogador vai servir uma punição mais profunda, com sete jogos a mais que os tradicionais três".

Apesar de condenar o ato do atacante, o Liverpool não gostou da decisão da entidade e considerou a suspensão muito "severa". "Tanto o clube quanto o jogador estão chocados com a severidade da decisão desta quarta. Esperaremos as razões escritas antes de fazer qualquer comentário", disse o diretor geral Ian Ayre.

Polêmico, Suárez tem sua carreira marcada por problemas disciplinares e foi suspenso por sete partidas em 2010, quando jogava pelo Ajax, da Holanda, também por morder um adversário. Além disso, recebeu oito jogos de gancho em dezembro de 2011 por insultos racistas contra Patrice Evra durante duelo contra o Manchester United.