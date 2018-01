Suárez assina contrato até 2021 e celebra reconhecimento do Barcelona

Um dia depois de chegar ao acordo para renovar com o Barcelona até o fim da temporada 2020/2021, Luis Suárez assinou o novo documento na tarde desta sexta-feira. O uruguaio possuía vínculo até o meio de 2019, mas o clube catalão optou por dar-lhe um reconhecimento financeiro e expandir o compromisso para evitar qualquer tipo de assédio dos outros times.

"Estou muito feliz. É o que eu queria e também o clube, então por isso sinto uma satisfação enorme", declarou Suárez. "Também é um reconhecimento do clube ao trabalho que estou fazendo."

Suárez ainda explanou sua satisfação ao dizer que "cada partida com o Barcelona é um sonho" e que quer "seguir desfrutando e ganhando títulos". O uruguaio ainda fez questão de exaltar seus companheiros. "A humildade da equipe te faz trabalhar ainda mais."

As bases salariais do acerto não foram divulgadas, mas o certo é que houve uma valorização financeira por parte do clube, que levou a multa rescisória de Suárez a 200 milhões de euros. Com isso, o uruguaio segue os passos de Mascherano e Neymar, que recentemente também acertaram a renovação de seus contratos com o Barcelona.

Em duas temporadas com o Barcelona até o momento, Suárez disputou 116 partidas e marcou incríveis 97 gols, com média de 0,83 por jogo. Ao lado de Messi e Neymar, formou um dos melhores ataques da história do clube catalão, em um trio que se destaca pela qualidade em campo e o bom relacionamento fora dele.

O ataque catalão, aliás, é um dos principais motivos para o grande momento do clube. Nos dois anos e meio que vestiu a camisa do Barcelona, Suárez já conquistou oito troféus, sendo dois do Campeonato Espanhol, dois da Copa do Rei, um da Liga dos Campeões, um do Mundial de Clubes, um da Supercopa da Espanha e um da Supercopa da Europa.