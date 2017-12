Suárez é convidado a permanecer no Equador após a Copa Feliz pela classificação do Equador para a segunda fase da Copa do Mundo, a federação de futebol do país ofereceu a renovação de contrato ao treinador colombiano Luis Fernando Suárez para a disputa da Copa América de 2007 e das eliminatórias para o Mundial da África do Sul de 2010. "Eu fui convidado pelo presidente da federação (Luis Chiriboga) para continuar por mais quatro anos. Mas ainda temos que sentar e conversar sobre o assunto quando for o momento certo. Por enquanto, respondi que vou pensar no assunto", disse Suárez, após o treino deste sábado, em Bad Kissingen. Suárez assumiu a seleção equatoriana em 2004 e comandou a campanha nas Eliminatórias para a Copa da Alemanha, que teve como ponto alto vitórias sobre o Brasil e a Argentina, ambas conquistadas nos 2.850 metros de altitude de Quito.