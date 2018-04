Suárez é suspenso por 10 jogos após mordida em rival A mordida do atacante Luis Suárez em Branislav Ivanovic, do Chelsea, teve consequências mais duras do que o jogador ou o Liverpool poderiam imaginar. Nesta quarta-feira, a Associação de Futebol da Inglaterra (FA) anunciou uma suspensão de dez partidas para o uruguaio, após julgá-lo pelo ato cometido na partida do último domingo, pelo Campeonato Inglês.