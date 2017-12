Suárez se isola como artilheiro em rodada com gols dos astros

Na rodada em que todos os integrantes dos trios de ataque de Barcelona e Real Madrid balançaram a rede pelo menos uma vez, o uruguaio Luis Suárez se isolou na liderança da artilharia do Campeonato Espanhol neste domingo ao marcar três na goleada do time catalão sobre o Athletic Bilbao por 6 a 0.

Suárez soma agora 18 gols em 20 rodadas, dois a mais que Neymar, que fez um no Camp Nou. Já Messi, que passou dois meses no departamento médico durante a competição, também deixou o dele e tem dez.

Ao lado de Neymar como vice-artilheiros aparecem Cristiano Ronaldo e Benzema, que fizeram dois cada na vitória do Real sobre o Sporting Gijón, também no domingo, no Santiago Bernabéu. O outro gol foi de Bale, que tem 13 no campeonato.

Lista dos artilheiros do Campeonato Espanhol:

18 gols: Luis Suárez (Barcelona).

16 gols: Neymar (Barcelona); Cristiano Ronaldo e Benzema (Real Madrid).

13 gols: Bale (Real Madrid).

12 gols: Griezmann (Atlético de Madrid); Lucas Pérez (Deportivo La Coruña) e Agirretxe (Real Sociedad).

11 gols: Aduriz (Athletic Bilbao) e Gameiro (Sevilla).

10 gols: Messi (Barcelona) e Borja Bastón (Eibar).

9 gols: Iago Aspas (Celta de Vigo) e Alcácer (Valencia).

8 gols: Rubén Castro (Betis); Nolito (Celta de Vigo); Charles (Málaga); Javi Guerra (Rayo Vallecano) e Bakambu (Villarreal).

6 gols: Iñaki Williams (Athletic); Orellana (Celta de Vigo); Deyverson (Levante); Jozabed (Rayo Vallecano) e Sanabria (Sporting Gijón).