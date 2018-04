Suárez sofre lesão e desfalca Uruguai e Barcelona por quatro semanas

O atacante Luis Suárez lesionou o joelho direito na última quarta-feira, na derrota do Barcelona por 2 a 0 para o Real Madrid pela Supercopa da Espanha, e ficará quatro semanas afastado dos gramados. Isso significa que ele vai perder os dois próximos jogos da seleção do Uruguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018 e provavelmente três compromissos do clube catalão.

O clube catalão informou que o seu atacante e principal destaque da seleção do Uruguai, sofreu uma "distensão na cápsula posterior do joelho direito" no segundo tempo do revés no Santiago Bernabéu.

A Associação Uruguaia de Futebol confirmou que o artilheiro da seleção uruguaia não jogará em 31 de agosto contra a Argentina em Montevidéu, nem em 5 de setembro diante do Paraguai, em Assunção, na reta final das Eliminatórias. No Campeonato Espanhol, Suárez ficará de fora ao menos das partidas contra Real Betis, Alavés e Espanyol.

A baixa de Suárez é tão sensível para a seleção como para o para o Barcelona, cujo ataque já estava desfalcado pela perda de Neymar, que foi contratado pelo Paris Saint-Germain.

O Uruguai chegou a liderar as Eliminatórias, mas, quando faltam quatro rodadas para o fim, ocupa a terceira posição com 23 pontos, atrás do Brasil (33) e da Colômbia (24), e à frente do Chile, que também tem 23 pontos, mas saldo de gols pior. A equipe é seguida de perto por Argentina (22) e Equador (20). Os quatro primeiros se classificam para a Copa do Mundo e o quinto disputará ume repescagem contra uma equipe da Oceania.

O técnico do Uruguai, Oscar Tabárez, também não poderá contar com o atacante Abel Hernández, que rompeu o tendão de Aquiles em uma partida do Hull City, na última terça-feira, e ficará cerca de seis meses afastado dos gramados.