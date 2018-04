Suárez treina e pode reforçar o Barça na final da Copa do Rei

O Barcelona pode ter seu trio de ataque completo para enfrentar o Athletic de Bilbao, sábado, no Camp Nou, na decisão da Copa do Rei. O treino desta quarta-feira pela manhã teve o retorno do atacante Luis Suárez, ainda que o jogador uruguaio ainda não tenha recebido alta médica.

Após a partida semifinal que classificou o Barcelona para a decisão da Liga dos Campeões, o atacante foi diagnosticado com uma lesão muscular na perna esquerda e virou problema para os jogos seguintes. Sua participação nas finais da Liga e da Copa do Rei estava em dúvida porque o Barça em nenhum momento explicou por quanto tempo Suárez poderia ficar afastado do time.

Juntos, Suárez, Messi e Neymar marcaram nada menos que 117 gols nesta temporada. O uruguaio não participou do jogo que deu ao Barcelona o título espanhol (vitória por 1 a 0 sobre o Atlético, em Madri), nem da última rodada da competição, no 2 a 2 com o Deportivo La Coruña.