Sub-16 faz final contra Argentina A seleção brasileira Sub-16 decide nesta sexta-feira o título do VIII Torneio de Salerno contra a Argentina. O Brasil se classificou na primeira colocação do grupo A depois de golear a Itália por 6 a 0 e empatar com a França em 1 a 1. No grupo B, a Argentina goleou a Rússia por 6 a 0 e passou pela Alemanha por 2 a 1.