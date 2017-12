Sub-16 ganha título contra Argentina A seleção brasileira Sub-16 conquistou nesta sexta-feira o bicampeonato do VIII Torneio de Salerno, disputado na Itália, ao derrotar a Argentina por 2 a 0. Os gols foram marcados por Luiz Carlos e Diego Barcellos. O atacante Diego Ribas foi eleito o melhor jogador do torneio ao lado do técnico Sérgio Farias, como melhor treinador. Os artilheiros da competição foram os brasileiros Luiz Carlos e Ribas, com quatro gols cada. O goleiro Vitor foi o menos vazado. A delegação retorna ao Brasil no sábado, dia 2.