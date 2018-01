Sub-17: Brasil encara Coréia do Norte A Coréia do Norte é a pedra no caminho do Brasil para chegar à semifinal do Mundial Sub-17, que está sendo realizado no Peru. Nesta segunda-feira, as duas equipes se enfrentam, às 21 horas (horário de Brasília), para ver quem ficará com a vaga. ?Esse torneio é árduo e qualquer erro pode ser fatal. Mas esperamos ganhar e continuar na competição, pois nossa meta é chegar até à final e conquistar o título?, avisou o técnico brasileiro Nelson Rodrigues. A campanha do Brasil deslanchou após a primeira partida. A derrota da estréia para a Gâmbia foi esquecida com as duas vitórias, diante da Holanda e do Catar. Já a Coréia do Norte perdeu para os Estados Unidos, mas venceu a Costa do Marfim e empatou com a Itália, garantindo o segundo lugar do grupo e deixando a tradicional seleção italiana fora da fase de mata-mata. O treinador da seleção brasileira nega o favoritismo. ?Em torneios como este, nenhum time é pequeno. A prova é que tivemos um tropeço contra Gâmbia e a Coréia do Norte fez uma ótima primeira fase, empatando com a Itália?, disse Nelson Rodrigues. Quem passar de Brasil x Coréia do Norte irá pegar a Turquia, que goleou a China por 5 a 1.