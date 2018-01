Sub-17: Brasil enfrenta a Colômbia O Brasil faz sua estréia nesta quarta-feira no quadrangular final do Sul-Americano Sub-17, na Venezuela. O adversário é a Colômbia, em Maracaibo, às 22h de Brasília, com transmissão ao vivo pela Rede Record. Na preliminar, jogam Equador e Uruguai. O Brasil ainda enfrenta o Equador na sexta-feira, e depois o Uruguai no domingo. No quadrangular final, todos jogam contra todos e os dois melhores garantem vaga no Mundial da categoria, que será no Peru, em setembro.