Sub-17: Brasil está perto da vaga O Brasil tem tudo para garantir nesta quinta-feira a classificação para o quadrangular final do Campeonato Sul-Americano Sub-17, que está sendo disputado em Maracaibo, na Venezuela. Se ganhar da Venezuela (às 20 horas, com trasmissão ao vivo da ESPN/Brasil), a seleção brasileira já estará classificada. O Brasil ganhou os dois jogos que disputou até agora e marcou nove gols (fez 4 a 2 na Bolívia e 5 a 1 no Equador). Já a Venezuela perdeu as duas partidas que fez: 3 a 2 para o Paraguai e 4 a 2 para a Bolívia. Os dois primeiros colocados de cada chave se classificarão para o quadrangular, que apontará os dois representantes da América do Sul no Campeonato Mundial, que será disputado em outubro no Peru.