Sub-17: Brasil perde mas se classifica Apesar da derrota ontem, por 3 a 2, para o Paraguai, o Brasil se classificou para a fase final do Campeonato Sul-Americano Sub-17 que está sendo disputado na cidade de Maracaibo, na Venezuela. O Brasil só seria eliminado se perdesse por cinco gols de diferença. O outro classificado do grupo é o Equador, que derrotou a Venezuela por 5 a 1. Neste domingo, termina a primeira fase do torneio com os jogos Uruguai x Chile e Argentina x Peru pelo Grupo B. O campeonato define as duas equipes que disputarão o mundial da categoria, em setembro, no Peru.