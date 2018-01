Sub-17: Brasil sabe rivais do Mundial A seleção do Brasil, atual campeã do mundo de futebol Sub-17, disputará a Copa da categoria, que será realizada no Peru entre setembro e outubro deste ano, no grupo D, ao lado das seleções da Holanda, Catar e Gâmbia. O sorteio dos grupos do torneio deixou o anfitrião Peru no grupo A, com as seleções da China, Gana e Costa Rica. No grupo B estão Uruguai, México, Turquia e Austrália, enquanto que, no grupo C, jogarão Costa do Marfim, Coréia, Itália e Estados Unidos. O sorteio do Mundial Sub-17 do Peru aconteceu neste sábado, no Museu Tumbas Reales de Sipán, na cidade de Chiclayo, no norte do País. A cerimônia contou com a presença do presidente do peruano, Alejandro Toledo, e do vice-presidente da Fifa e presidente da Concacaf, Jack Warner. O torneio do Peru marcará os vinte anos da criação do Mundial Sub-17, que foi disputada pela primeira vez na China, em 1985. A competição no Peru representa ainda a volta do torneio à América do Sul depois de dez anos, já que a última vez que o continente organizou a disputa foi em 1995, no Equador.