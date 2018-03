Sub-17: Brasil vence Chile e lidera grupo A seleção brasileira Sub-17 derrotou o Chile por 2 a 0 na noite desta terça-feira e assumiu a liderança do Grupo A do Campeonato Sul-Americano de Futebol, que está sendo disputado em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Rodrigo (Grêmio) abriu a contagem aos 20 minutos do segundo tempo e Abuda (Corinthians) ampliou oito minutos depois. Em sua estréia no torneio, dia 1º de maio, a equipe brasileira derrotou o Equador por 2x0. O Brasil divide a liderança do grupo com o Uruguai, ambos com seis pontos ganhos. Na segunda posição está a seleção do Equador (3). Chile e Venezuela ainda não marcaram pontos. No grupo B, Argentina, Colômbia e Paraguai estão empatados na liderança com três pontos; e Bolívia e Peru estão com apenas um ponto. A equipe brasileira volta a campo nesta quinta-feira às 22h (horário de Brasília) contra a Venezuela e encerra sua participoação nesta fase no dia 10, quando enfrenta o Uruguai. Os dois primeiros colocados de cada grupo passam para a fase final do torneio e jogarão entre si para decidir o campeão. Os três melhores classificados do Sul-Americano terão vaga assegurada no Mundial da Finlândia - entre 13 e 30 de agosto.