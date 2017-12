Sub-17: Brasil vence EUA e pega a Colômbia A seleção brasileira já está nas semifinais do Campeonato Mundial Sub-17, que está sendo realizado na Finlândia. Hoje, o Brasil venceu até com facilidade a seleção dos Estados Unidos, por 3 a 0, na cidade de Turku, e agora decidirá com a Colômbia, quarta-feira, quem irá à final. Espanha e Portugal vão se enfrentar hoje pelas quartas-de-final e o vencedor pega a Argentina na outra semifinal. Os gols do Brasil na partida deste domingo foram marcados por Leonardo, Ederson e Evandro. O atacante africano naturalizado americano Abu, teve atuação apenas discreta. Apesar da suas boas condições técnicas, não conseguiu levar vantagem sobre a defesa brasileira.