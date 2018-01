Sub-17: começa o Mundial da tecnologia A 12ª edição do Mundial Sub-17, que começa nesta sexta-feira, no Peru, será mais do que uma vitrine para os craques do futuro. Servirá, também, como laboratório de novas tecnologias para o esporte. Mais do que nunca, todas as atenções estarão voltadas para ela, a bola. O modelo produzido pela Adidas terá um microchip que enviará dados por ondas de rádio. Graças ao sensor, o juiz saberá se ela ultrapassou ou não a linha do gol. Se a experiência for bem-sucedida, a bola de última geração poderá ser usada na Copa do Mundo, no ano que vem. Além disso, todos os estádios receberam gramados artificiais. A Fifa quer popularizar este tipo de campo. Na disputa, entretanto, pouco muda. O Brasil, três vezes campeão mundial (ganhou em 1997, 1999 e 2003) e atual campeão sul-americano, é favorito. Estréia no sábado, em Piúra, contra a Gâmbia, campeã africana. A rodada inaugural terá quatro jogos. Gana, bicampeã mundial, enfrenta o Peru pelo Grupo A, em Trujillo. Jogam também China x Costa Rica. No Grupo B, o Uruguai, vice-campeão continental, joga contra o México. A outra partida na sede de Lima será Turquia x Austrália. BOLA INTELEGIENTE: A ?bola inteligente? a ser usada no Mundial do Peru é dotada de um microchip de menos de 15 milímetros. No instante em que a bola ultrapassa a liga de gol, o chip envia um sinal, captado por antenas colocadas nas extremidades do campo. O sinal é remetido para um computador que, por sua vez, repassa a um receptor usado pelo árbitro. Tudo isso acontece em menos de 1 segundo.