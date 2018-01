Sub-17: Costa Rica e China classificam As seleções da Costa Rica e da China garantiram nesta quinta-feira suas classificações para a próxima fase do Mundial Sub-17, terminando, respectivamente, em primeiro e segundo lugares do Grupo A. Ambos terminam com cinco pontos e os centro-americanos levam vantagem no saldo de gols (2 a 1). Gana termina em terceiro, com três pontos, e o Peru na quarta e última colocação, com um ponto. Os chineses se classificaram após empatarem por 1 a 1 com Gana (gols de Bukari, para os ganeses, e Wang). Já a Costa Rica venceu os donos da casa, o Peru, por 2 a 0 (gols de Solórzano e Elizondo). Na próxima fase (quartas-de-final), a China enfrenta a Turquia e a Costa Rica enfrenta o México. Os dois jgoos serão disputados no domingo.