Sub-17 do Brasil decide liderança amanhã A seleção brasileira Sub-17 está classificada para a segunda fase do Campeonato Sul-Americano da categoria, que está sendo disputado na Bolívia, depois da vitória de 3 a 1 sobre a Venezuela, quinta-feira, pelo grupo A da competição. Neste sábado, a equipe do Brasil enfrenta o Uruguai, na disputa pelo primeiro lugar da chave, com transmissão da ESPN Brasil, ao vivo, às 21h.