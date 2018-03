Sub-17 do Brasil pega Venezuela amanhã O Brasil enfrenta a Venezuela nesta quitna-feira, em Santa Cruz de la Sierra (Bolívia), às 22 horas (com transmissão da ESPN Brasil). Se vencer, a seleção brasileira garantirá sua classificação para a fase final do Campeonato Sul-Americano Sub-17. O time, até agora, ganhou de Equador e Chile, ambos por 2 a 0, e o atacante corintiano Abuda marcou três gols.