Sub-17: EUA e Itália vencem no Mundial A seleção dos Estados Unidos estreou bem no Mundial Sub-17, que está sendo disputado no Peru. Na tarde deste sábado, na cidade de Chiclayo, em partida válida pelo Grupo C, os americanos derrotaram a Coréia do Norte por 3 a 2. Soroka, Nakazawa e Preston marcaram para os Estados Unidos. Ho Choe e Jin Kim descontaram para os coreanos. No outro jogo do grupo, a Itália venceu Costa do Marfim por 4 a 3.