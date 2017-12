Sub-17: quartas-de-final começam amanhã Argentina x México e Colômbia x Costa Rica fazem neste sábado os dois primeiros confrontos das quartas-de-final do Mundial Sub-17, disputado na Finlândia. Em Helsinque, no domingo, jogam Brasil x Estados Unidos e Espanha x Portugal. Após a excelente campanha na primeira fase - três vitórias em três jogos -, os argentinos confirmaram seu favoritismo ao título da competição. A conquista do Sul-Americano da categoria, disputado na Bolívia, em abril, também incentivou a garotada. Contra os mexicanos, a Argentina terá o retorno do capitão Lucas Biglia, que sofreu uma contusão no joelho logo na primeira partida do Mundial, contra a Austrália. "Jogamos contra o México em 2001 e em um torneio na Itália, em 2002. Conhecemos muito bem seu esquema de jogo e seu técnico", avisa o jogador. "Somos fortes em todos os setores do campo e estamos nos aprimorando ao longo do torneio. Temos de continuar confiantes para este jogo." Pela segunda vez na história do campeonato, o México conseguiu a façanha de se classificar para as quartas-de-final. O treinador da seleção é o argentino Humberto Grondona, filho do vice-presidente da Fifa, Julio Grondona. "Essa partida será especial. Sempre esperei por isso e fico muito emocionado só de pensar no confronto de amanhã", disse. Na outra partida, a Colômbia chega embalada para enfrentar a Costa Rica depois de encerrar a fase de classificação com o primeiro lugar da chave e uma goleada, por 9 a 1, contra os anfitriões. A Costa Rica só avançou na competição graças ao sorteio realizado ao término da primeira fase. A equipe empatou em todos os critérios com a Nigéria e ficou na dependência do sorteio para garantir um lugar entre os oito melhores do mundo na categoria.