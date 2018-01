Sub-17: Quatro por 2 vagas no Grupo B Colômbia, Uruguai, Chile e Argentina disputarão, na última rodada da primeira fase do Campeonato Sul-Americano Sub-17, que está sendo disputado na Venezuela, duas vagas no quadrangular final, pelo Grupo B da competição. Na noite desta sexta-feira foram realizadas duas partidas. A Argentina jogou primeiro e empatou por 0 a 0 Colômbia. Já o Uruguai ganhou do Peru por 3 a 0 (gols de Enzo Scorza, Michael Acosta e Diego Arismendi). Agora, a situação da chave é: 1.º - Colômbia, 7 pontos; 2.º - Uruguai, 6; 3.º - Chile, 6; 4.º - Argentina, 4; e 5.º - Peru, 0. Assim, como a Colômbia não joga mais, fica na torcida pelos resultados dos jogos Uruguai x Chile e Argentina x Peru, que serão disputados no domingo.